Трамп на год продлил санкции в отношении Ирана

Президент США Дональд Трамп принял решение продлить с 14 ноября на один год так называемый режим чрезвычайного положения в отношении Ирана, предусматривающий односторонние санкции против этой страны.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении американского лидера, опубликованном во вторник.

Трамп подчеркнул, что "отношения США с Ираном пока не нормализованы", а "процесс выполнения двусторонних соглашений от 19 января 1981 года все еще находится в стадии реализации". Речь идет о так называемых алжирских соглашениях между США и Ираном, которые привели к освобождению американских дипломатов, более года проведших в Тегеране в качестве заложников после революции 1979 года. В этих документах, в частности, оговорен принцип невмешательства стран во внутренние дела друг друга.

"По этой причине национальный режим чрезвычайного положения, объявленный 14 ноября 1979 года, а также введенные в тот день меры с целью противодействия этому чрезвычайному положению должны продолжать оставаться в силе и после 14 ноября 2019 года", - отмечается в документе. "Я продлеваю действие национального режима чрезвычайного положения в отношении Ирана на один год", - добавил президент.