​Трамп на год продлил санкции против Сирии

Президент США Дональд Трамп на год продлил режим чрезвычайного положения в отношении Сирии, а также санкции против республики.

Как передаёт Report, об этом сообщает Белый дом.

Отмечается, что режим ЧП продлён в связи с тем, что война в Сирии "ставит под угрозу сам сирийский народ и порождает нестабильность в регионе". Кроме того, в обращении Трампа к Конгрессу указывается, что "действия и политика Дамаска представляют крайнюю угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США".