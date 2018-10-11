Трамп на фоне снижения индекса Dow Jones заявил, что ФРС США "сошла с ума"

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Федеральная резервная система (ФРС) США, которая выполняет роль американского Центробанка, проводит слишком жесткую политику и "сошла с ума".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такую точку зрения выразил в среду президент США Дональд Трамп на фоне резкого снижения американского промышленного индекса Dow Jones.

Журналисты задали президенту вопрос, обеспокоен ли он данным обстоятельством. "Нет. Я считаю, что ФРС совершает ошибку, она действует слишком жестко. Думаю, что ФРС сошла с ума", - ответил Трамп.

Индекс Dow Jones снизился на 831,83 пункта (3,15%) по итогам сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже на фоне повышения доходности государственных облигаций США. На момент завершения сессии индекс Dow Jones установился на отметке 25598,74 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, снизился на 94,66 пункта (3,29%) и оказался на отметке 2785,68 пункта. Индекс электронной биржи NASDAQ снизился на 315,97 пункта (4,08%), до 7422,05 пункта.

Данное падение Dow Jones стало крупнейшим с февраля. Тогда индекс снизился на 1175 пунктов (4,6%), до 24346 пунктов.

По оценкам агентства Associated Press, данный индекс никогда до этого не терял сразу так много пунктов.

При этом в процентном исчислении имели место не менее серьезные падения. В последний раз до этого Dow Jones снижался на 4,6% в августе 2011 года, что равнялось тогда 520 пунктам, так как индекс составлял около 11000 пунктов.