Трамп на этой неделе опубликует стенограмму своей первой телефонной беседы с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что на этой неделе опубликует стенограмму своей "первой, а значит, и наиболее важной" апрельской телефонной беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее сообщение глава вашингтонской администрации разместил в понедельник в Twitter.

"Чтобы продолжать оставаться самым транспарентным президентом в истории, я на этой неделе обнародую стенограмму первого, а значит, и самого важного телефонного разговора с президентом Украины", - написал Трамп.

Речь идет об апрельском телефонном звонке, когда американский лидер поздравил Зеленского с победой на президентских выборах.