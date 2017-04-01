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    Трамп на церемонии подписания в Белом доме забыл подписать указы о торговле - ВИДЕО

    Президент США покинул кабинет после вопроса одного из журналистов о Майкле Флинне

    Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/  Президент США Дональд Трамп ушел из Овального кабинета с церемонии подписания указов по торговле, не поставив подпись на документах.  Как сообщает Report, на видео из Белого дома,  обратило внимание издание The Hill.

    Главу государства попытался остановить вице-президент Майк Пенс. Однако в итоге он забрал папку с материалами со стола и пошел с ней в другое помещение. Обычно церемония проходит в Овальном кабинете, при этом журналисты фотографируют главу государства.

    Как сообщается, Трамп покинул кабинет после вопроса одного из  журналистов о бывшем помощнике президента по национальной безопасности Майкле Флинне. 

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