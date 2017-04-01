Трамп на церемонии подписания в Белом доме забыл подписать указы о торговле - ВИДЕО

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп ушел из Овального кабинета с церемонии подписания указов по торговле, не поставив подпись на документах. Как сообщает Report, на видео из Белого дома, обратило внимание издание The Hill.

Главу государства попытался остановить вице-президент Майк Пенс. Однако в итоге он забрал папку с материалами со стола и пошел с ней в другое помещение. Обычно церемония проходит в Овальном кабинете, при этом журналисты фотографируют главу государства.

Как сообщается, Трамп покинул кабинет после вопроса одного из журналистов о бывшем помощнике президента по национальной безопасности Майкле Флинне.