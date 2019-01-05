Трамп: "Мы можем ввести чрезвычайное положение в стране"

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что может ввести в стране режим чрезвычайного положения, чтобы в обход Конгресса получить финансирование на строительство стены на американо-мексиканской границе.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, с такими словами он выступил в Розовом саду Белого дома, отвечая на вопросы журналистов.

Американского лидера спросили, рассматривает ли он возможность введения в стране чрезвычайного положения для выделения денег на строительство стены без одобрения законодателей. "Я могу сделать это, если захочу. Я этого не сделал", - отметил глава государства.

"Мы можем ввести чрезвычайное положение в стране и построить ее [стену] очень быстро", - отметил глава вашингтонской администрации.

Президент добавил, что такие действия могут быть необходимы "для безопасности страны". При этом он не стал приводить подробностей возможного решения.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что безопасность на южной границе страны невозможно обеспечить без возведения стены.