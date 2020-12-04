Трамп может заблокировать проект согласованного Конгрессом военного бюджета

Президент США выразил сожаление, что в проекте документа осталось упоминание об освобождении соцсетей от ответственности

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Конгресс за то, что в согласованном обеими палатами законодательного органа проекте военного бюджета на 2021 финансовый год (начался 1 октября) осталось упоминание об освобождении соцсетей от ответственности. Трамп подтвердил, что заблокирует документ. Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию президента в Twitter.

"Очень грустно за нашу страну. Выглядит так, что [глава сенатского комитета по делам вооруженных сил республиканец] Джеймс Инхоф не включит прекращение Раздела 230 [закона об этике в сфере коммуникаций] в проект военного бюджета, - говорится в записи президента в Твиттер. - Очень плохо для нашей национальной безопасности и честности выборов. Последний шанс это решить. Я применю вето".

Раздел 230 закона об этике в сфере коммуникаций от 1996 года защищает технологические компании от судебных исков за размещение, удаление или иное модерирование пользовательского контента. В конце мая американский лидер подписал исполнительный указ о регулировании деятельности соцсетей в стране. По словам Трампа, этот документ призван установить новые меры регулирования в отрасли на основе этого раздела. Как отметил тогда президент США, социальные сети, замешанные в цензуре или политических действиях, больше не будут обладать защитой от ответственности.