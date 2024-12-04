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Трамп может выдвинуть губернатора Флориды на пост главы Пентагона

Трамп может выдвинуть губернатора Флориды на пост главы Пентагона Избранный президент США Дональд Трамп может отказаться от выдвижения ветерана Нацгвардии и телеведущего Fox News Пита Хегсета на пост шефа Пентагона. Вместо него министром обороны может стать губернатор Флориды Рон Десантис.
Другие страны
4 декабря 2024 г. 11:55
Трамп может выдвинуть губернатора Флориды на пост главы Пентагона

Избранный президент США Дональд Трамп может отказаться от выдвижения ветерана Нацгвардии и телеведущего Fox News Пита Хегсета на пост шефа Пентагона. Вместо него министром обороны может стать губернатор Флориды Рон Десантис.

Как передает Report, об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Причиной стала обеспокоенность республиканцев прошлыми обвинениями Хегсета в изнасиловании, что ставит под сомнение одобрение его кандидатуры Сенатом США.

Теперь, по словам источников WSJ, вопрос назначения губернатора Флориды должен решиться в ближайшие 48 часов. Его самого уже уведомили о возможном выдвижении на пост главы Пентагона.

Десантис был соперником Трампа в борьбе за роль кандидата в президенты США от Республиканской партии, но в январе он объявил о выходе из гонки и поддержал соперника.

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Версия на азербайджанском языке Tramp qubernatoru Pentaqonun rəhbəri vəzifəsinə təyin edə bilər

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