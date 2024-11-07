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Трамп может встретиться с Байденом на следующей неделе

Трамп может встретиться с Байденом на следующей неделе Встреча лидера США Джо Байдена и избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа может состояться на следующей неделе.
Другие страны
7 ноября 2024 г. 10:12
Трамп может встретиться с Байденом на следующей неделе

Встреча лидера США Джо Байдена и избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа может состояться на следующей неделе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила телекомпания CNN.

По словам источника, команда избранного президента обсуждает, когда Трампу следует отправиться в Вашингтон для встречи с нынешним американским лидером. Окружение республиканца надеется, что встреча состоится как можно раньше, уже на следующей неделе.

Ранее Белый дом сообщил, что Байден в разговоре с Трампом "отметил приверженность обеспечению гладкой передачи власти", а также пригласил его на встречу в Белом доме, дата которой будет определена позднее.

Голосование на выборах в США завершилось утром 6 ноября по московскому времени. Официально итоги еще не подведены, но, по данным телеканала Fox News, Трамп к настоящему моменту набрал 295 голосов выборщиков при необходимых 270. Сам он уже объявил себя 47-м президентом США. Спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон назвал его избранным главой государства, Трампу уже поступают поздравления от иностранных лидеров.

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Версия на английском языке Trump and Biden to meet next week

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