Трамп может вскоре провести новую встречу с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени может провести новую личную встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Это может скоро произойти", - сказал Д.Трамп журналистам на полях Генассамблеи ООН.

Напомним, что в июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый американо-северокорейский саммит, по итогам которого был принят совместный документ. Пхеньян тогда взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

Вторая встреча на высшем уровне между КНДР и Соединенными Штатами прошла в Ханое 27 и 28 февраля. Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын после нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать соглашение.