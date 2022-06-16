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Трамп может сказать о выдвижении в президенты до промежуточных выборов в Конгресс

Трамп может сказать о выдвижении в президенты до промежуточных выборов в Конгресс Дональд Трамп обдумывает возможность официально объявить о выдвижении кандидатуры на пост президента США на второй срок в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, которые пройдут в ноябре 2022 года.
Другие страны
16 июня 2022 г. 17:06
Трамп может сказать о выдвижении в президенты до промежуточных выборов в Конгресс

Дональд Трамп обдумывает возможность официально объявить о выдвижении кандидатуры на пост президента США на второй срок в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, которые пройдут в ноябре 2022 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Они утверждают, что Трамп очень близок к тому, чтобы объявить о решении баллотироваться на второй срок. Своим друзьям и сторонникам он уже заявлял, что рассчитывает оповестить о решении в ближайшее время. "Объявление [о выдвижении] до промежуточных выборов позволит ему подготовить поле битвы, укрепить донорскую базу и получить фору после промежуточных выборов", - сказал телеканалу бывший сотрудник предвыборного штаба республиканца.

Как говорится в публикации, часть сторонников экс-президента высказывают обеспокоенность возможностью того, что он может объявить о выдвижении в конце лета или в октябре. Более 10 советников, помощников и доверенных лиц Трампа сообщили CNN, что лично советовали ему отложить официальное начало кампании до 2023 года.

Ранее Трамп неоднократно намекал, что готов вновь побороться за президентский пост в 2024 году, однако однозначно об этом говорить избегал, ссылаясь на то, что в таком случае на него будут распространяться специальные налоговые правила.

Промежуточные выборы в Конгресс США пройдут в ноябре. На них будут избираться все 435 членов Палаты представителей (нижняя палата) и 34 сенатора.

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