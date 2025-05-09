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Трамп может повысить налоги для богатых американцев почти до 40%

Трамп может повысить налоги для богатых американцев почти до 40% Президент США Дональд Трамп хочет повысить подоходный налог для американцев с годовым доходом от $2,5 млн.
Другие страны
9 мая 2025 г. 05:35
Трамп может повысить налоги для богатых американцев почти до 40%

Президент США Дональд Трамп хочет повысить подоходный налог для американцев с годовым доходом от $2,5 млн.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его сведениям, Трамп уже обсудил этот вопрос со спикером Палаты представителей Конгресса Майком Джонсоном. Речь идет о введении налога в 39,6%, он будет распространяться на людей с индивидуальным доходом от $2,5 млн или на семейные пары с общим доходом от $5 млн. Кроме того, американский лидер хочет отменить налоговые льготы для руководителей фондов прямых инвестиций и венчурных компаний.

Сейчас максимальная ставка подоходного дохода в США равняется 37%. Повышение, указывает агентство, помогло бы администрации Трампа покрыть потери от упразднения налога на чаевые и на сверхурочную работу, за которое выступает Трамп.

При этом в конце апреля Трамп называл идею повышения налога для американцев-миллионеров разрушительной. Беседуя с журналистами в Белом доме, он, в том числе говорил, что такая мера может подтолкнуть многих состоятельных людей покинуть США.

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Версия на азербайджанском языке Tramp varlı amerikalıların vergilərini 40 %-ə qədər qaldıra bilər

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