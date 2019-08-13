Трамп может назначить спецпредставителя по КНДР новым послом США в России

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначить новым послом в России американского спецпредставителя по КНДР Стивена Бигэна.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в понедельник агентство Reuters.

По словам его источника, глава Белого дома считает Бигэна возможным кандидатом на указанный пост.

Ранее информационный портал Vox выступил с утверждением, что Трамп, вероятнее всего, назначит послом в Москве именно Бигэна. Он владеет русским языком, ранее работал в компании Ford Motor и отвечал за связи с властями других государств.