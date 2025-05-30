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Трамп может нарастить поставки вооружений Тайваню

Трамп может нарастить поставки вооружений Тайваню Администрация президента США Дональда Трампа может нарастить поставки вооружений Тайваню.
Другие страны
30 мая 2025 г. 10:42
Трамп может нарастить поставки вооружений Тайваню

Администрация президента США Дональда Трампа может нарастить поставки вооружений Тайваню.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой источники.

Отмечается, что детали возможной сделки будут представлены только после того, как островные власти заручатся финансированием этих поставок. Белый дом планирует поставить Тайваню больше вооружений, чем в первый срок Трампа на посту президента в 2017-2021 годах. По данным агентства, тогда администрация президента одобрила контракты на сумму в $18,3 млрд, это больше, чем при экс-главе США Джо Байдене ($8,4 млрд).

Если США действительно нарастят оборонные поставки на Тайвань, то это может снизить опасения некоторых наблюдателей и политиков относительно приверженности Трампа обеспечению обороны острова, но также добавит напряженность в отношениях с Китаем, отмечает агентство. Представители США и тайваньской администрации активно работают над новым пакетом военных поставок, но он будет представлен общественности только тогда, когда островная администрация заручится финансированием этих поставок.

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Версия на азербайджанском языке Tramp Tayvana silah tədarükünü artıra bilər

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