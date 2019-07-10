Трамп может наложить вето на проект бюджета Пентагона на $733 млрд

Президент США Дональд Трамп может наложить вето на рассматриваемый в Палате представителей Конгресса США проект оборонного бюджета на 733 млрд долларов на 2020-й финансовый год, который начинается 1 октября, если законодатели обеих палат его одобрят.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном во вторник 10-страничном заявлении Белого дома.

Американское правительство недовольно тем, что контролируемая демократами нижняя палата законодательного органа выделяет Пентагону 733 млрд долларов вместо запрошенных ранее 750 млрд долларов.

Если данная версия проекта бюджета "будет представлена президенту в своем нынешнем виде, его советники порекомендуют ему наложить вето" на документ, говорится в заявлении Белого дома. В нем также отмечается, что "ряд положений (законопроекта), вызывают глубокую обеспокоенность".