Трамп: Мощь США позволит прекратить все войны и обеспечить в мире единство

Президент США Дональд Трамп заверил, что стремление к миру и единству станет главным принципом его работы на посту главы государства.

Президент США Дональд Трамп заверил, что стремление к миру и единству станет главным принципом его работы на посту главы государства.

Как сообщает Report, об этом он заявил на своей инаугурации в центральном зале Конгресса - Ротонде.

"Как и в 2017 году, мы вновь создадим сильнейшую армию, которую когда-либо видел мир. Мы будем измерять успех не только победами в битвах, но и завершением войн, а возможно, и самое главное - войн, в которые нам не придется вступать. Моим самым гордым наследием станет роль миротворца и того, кто объединяет. Вот кем я хочу быть - миротворцем и тем, кто объединяет людей", - подчеркнул Трамп, добавив, что мощь США позволит прекратить все войны и обеспечить в мире единство.

Президент США также пообещал вернуть на службу военнослужащих, которые были уволены предыдущей администрацией за отказ от вакцины против COVID-19.