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Трамп: Многие хотят инвестировать в новое палестинское государство - ФОТО

​Трамп: Многие хотят инвестировать в новое палестинское государство

Президент США Дональд Трамп заявил, что "сделка века" обеспечит инвестиции в 50 миллиардов долларов для нового палестинского государства.

"Наше видение обеспечит колоссальные коммерческие инвестиции в 50 миллиардов долларов в новое палестинское государство. Много-много государств хотят принять в этом участие. Практически все хотят, чтобы это произошло", - сказал он.

"Так может выглядеть будущее государство Палестина со столицей в частях восточного Иерусалима", - подписал Трамп публикацию с картой в твиттере.

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