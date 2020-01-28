Трамп: Многие хотят инвестировать в новое палестинское государство - ФОТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что "сделка века" обеспечит инвестиции в 50 миллиардов долларов для нового палестинского государства.

"Наше видение обеспечит колоссальные коммерческие инвестиции в 50 миллиардов долларов в новое палестинское государство. Много-много государств хотят принять в этом участие. Практически все хотят, чтобы это произошло", - сказал он.

"Так может выглядеть будущее государство Палестина со столицей в частях восточного Иерусалима", - подписал Трамп публикацию с картой в твиттере.