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Трамп: Мне не интересно как будут восстанавливать свою "мертвую экономику" РФ и Индия

Трамп: Мне не интересно как будут восстанавливать свою "мертвую экономику" РФ и Индия Президент США Дональд Трамп заявил, что ему нет дела до торгово-экономических отношений между Индией и Россией.
Другие страны
31 июля 2025 г. 10:39
Трамп: Мне не интересно как будут восстанавливать свою мертвую экономику РФ и Индия

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему нет дела до торгово-экономических отношений между Индией и Россией.

Как передает Report, об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.

Трамп отметил, что ему также не интересно, как эти страны будут восстанавливать свою "мертвую экономику".

"У нас очень мало деловых отношений с Индией, их тарифы слишком высоки, одни из самых высоких в мире. Аналогичным образом, Россия и США почти не ведут бизнес вместе. Давайте оставим все как есть и скажем Медведеву (зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - ред.), бывшему президенту-неудачнику России, который все еще считает себя президентом, следить за своими словами. Он вступает на очень опасную территорию!" - написал он.

Ранее Трамп установил новый дедлайн по достижению соглашения между Россией и Украиной: 10–12 дней вместо изначальных 50. По истечению срока он пригрозил ввести санкции в отношении РФ. В ответ на это Медведев заявил, что новый дедлайн Трампа превращает переговорный процесс между РФ и Украиной в "игру ультиматумов", и назвал это "шагом к войне".

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Версия на английском языке Trump shrugs off India-Russia trade ties: 'I don’t care'
Версия на азербайджанском языке Tramp Medvedevi hədələdi: Hələ də özünü prezident hesab edən şəxsə deyək ki, təhlükəli əraziyə girir

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