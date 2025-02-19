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Трамп: Маска не допустят до проектов, где может возникнуть конфликт интересов

Трамп: Маска не допустят до проектов, где может возникнуть конфликт интересов Президент США Дональд Трамп заявил, что не допустит участия курирующего ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илона Маска в государственных проектах, где у него может возникнуть конфликт интересов, в том числе в области косм
Другие страны
19 февраля 2025 г. 06:28
Трамп: Маска не допустят до проектов, где может возникнуть конфликт интересов

Президент США Дональд Трамп заявил, что не допустит участия курирующего ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илона Маска в государственных проектах, где у него может возникнуть конфликт интересов, в том числе в области космических разработок.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом американский лидер заявил отвечая на вопросы журналистов при подписании своих новых указов. Это мероприятие состоялось в поместье Трампа Мар-а-Лаго, расположенном близ города Уэст-Палм-Бич в штате Флорида.

"Я не допущу никакого конфликта интересов", - сказал Трамп.

"Я сказал Илону: любые конфликты - и ты не можешь иметь с этим ничего общего. Так что все, что затрагивает это (конфликт интересов - ред.), возможно, даже космос, мы не позволим Илону участвовать в этом", - добавил глава Белого дома.

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