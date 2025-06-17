Трамп: Макрон всегда все понимает неправильно

Президент Франции Эмманюэль Макрон понятия не имеет по какой причине американский коллега Дональд Трамп из Канады в США.

Президент Франции Эмманюэль Макрон понятия не имеет по какой причине американский коллега Дональд Трамп возвращается из Канады в США.

Как передает Report, об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

"Стремящийся к публичности ошибочно заявил, что я покинул саммит G7 в Канаде, чтобы вернуться в Вашингтон и работать над "прекращением огня" между Израилем и Ираном. Неверно! Он понятия не имеет, почему я сейчас направляюсь в Вашингтон, но это, конечно, не имеет никакого отношения к прекращению огня. Гораздо серьезнее. Намеренно или нет, но Эмманюэль всегда все понимает неправильно", - отметил он.

Ранее сообщалось о том, что госсекретарь США Марко Рубио, который также находился в Канаде для участия в саммита Группы семи, досрочно покинет страну и вернется в США.