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    Трамп: Майк Помпео будет замечательным госсекретарем США

    Сегодня состоятся слушания о назначении бывшего директора ЦРУ на пост госсекретаря© The Associated Press

    Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп пожелал удачи бывшему директору ЦРУ Майку Помпео, который был выдвинут на пост государственного секретаря США. 

    Как сообщает Report, c таким заявлением Трамп выступил на своей странице в Twitter.

    "Удачи Майку Помпео в ходе сегодняшних слушаний о его назначении. Он будет замечательным государственным секретарем", - написал Трамп.

    Напомним, Майк Помпео должен сменить на посту госсекретаря США бывшего исполнительного директора нефтедобывающей компании ExxonMobil Рекса Тиллерсона. В марте Дональд Трамп внес на утверждение сената конгресса США кандидатуру Майка Помпео на пост госсекретаря.

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