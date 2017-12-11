Трамп: Лживые СМИ вышли из-под контроля в США

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Лживые масс-медиа в США вышли из-под контроля и наносят вред репутации страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом написал президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

"Слишком мало дискуссий вызвали фальшивые и дискредитирующие сообщения, опубликованные на этой неделе лживыми СМИ. Они вышли из-под контроля: корректная подача информации ничего для них не значит. Лживую информацию публикуют, а затем ее приходится опровергать", - говорится в сообщении, в котором Трамп отметил, что такие действия оставляют пятно на репутации Америки.

Президент США не раз обвинял американские СМИ в публикации непроверенной информации. Лишь за этот месяц Трамп по меньшей мере трижды уличал журналистов во лжи.