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Трамп лидирует в предвыборном опросе CNN накануне праймериз в Нью-Гэмпшире

Трамп лидирует в предвыборном опросе CNN накануне праймериз в Нью-Гэмпшире Экс-президент США Дональд Трамп лидирует по уровню поддержки среди избирателей в штате Нью-Гэпмшир, где 23 января пройдут первичные выборы (праймериз) республиканцев.
Другие страны
22 января 2024 г. 03:13
Трамп лидирует в предвыборном опросе CNN накануне праймериз в Нью-Гэмпшире

Экс-президент США Дональд Трамп лидирует по уровню поддержки среди избирателей в штате Нью-Гэпмшир, где 23 января пройдут первичные выборы (праймериз) республиканцев.

Как передает Report, об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, которые опубликованы телеканалом CNN.

Трампа готовы поддержать 50% республиканцев, которые планируют принять участие в предстоящем голосовании. 39% респондентов отдают предпочтение экс-постпреду США при ООН Никки Хейли. Всего 6% намерены сделать свой выбор в пользу губернатора Флориды Рона Десантиса, который ранее занял второе место по итогам собраний партийных активистов (кокусы) в штате Айова.

CNN отмечает, что Хейли улучшила свои позиции с начала января, когда опросы сулили ей 32% голосов, а Трампу - 39%. Однако этого оказалось недостаточно, и разрыв между ними увеличился.

Статистическая погрешность результатов опроса составляет 2 п.п. Исследование проводилось 1-19 января. В нем приняли участие свыше 2 тыс. человек.

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