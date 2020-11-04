Трамп лидирует в округе Виго

Действующий президент США Дональд Трамп после подсчета 45% голосов на 10% опережает кандидата от демократов Джо Байдена в округе Виго штата Индиана, в котором почти всегда угадывали победителя президентской гонки.
Как сообщает Report, это следует из подсчетов телеканала Fox News.
По последним данным телеканала, в округе Виго 54% подсчитанных голосов за Трампа и 44% - за Байдена.
По данным проведенного в конце октября опроса, за Трампа и Байдена собирались проголосовать равное количество жителей Виго.