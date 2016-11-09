Избран новый президент США - ОБНОВЛЕНО

Аризона. 9 ноября. REPORT.AZ/ Кандидат от Республиканской партии миллиардер Дональд Трамп победил на президентских выборах в США.

Как сообщает корреспондент Report, Трамп получил 276 голосов Коллегии выборщиков.

Его основной соперник - кандидат от демократической партии Хиллари Клинтон набрала 218 голосов выборщиков.

В целом, Трамп набрал 48 процентов голосов избирателей, Клинтон- 47 процентов.

На данный момент подсчитано 87 процентов голосов избирателей.

***09:04

Аризона. 9 ноября. REPORT.AZ/ Дональд Трамп вернул лидерство в гонке за пост президента США.

Как сообщает корреспондент Report, на данный момент Д. Трамп набрал 232 голоса коллегии выборщиков, Хиллари Клинтон - 209.

Для победы кандидату необходимо набрать как минимум 270 голосов.

Пока подсчитано порядка 70 процентов голосов избирателей.

***08:20

Аризона. 9 ноября. REPORT.AZ/ Кандидат от демократической партии Хиллари Клинтон на данный момент вырывается вперед в гонке за пост президента США, победив в голосовании в Калифорнии и Гавайи.

Как сообщает Report со ссылкой на CNN, на данный момент Клинтон набрала 197 голосов коллегии выборщиков, Дональд Трамп – 187.

***07:41

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп на данный момент лидирует в гонке за пост президента США.

Как сообщает Report, на данный момент подсчитано порядка 47 процентов голосов.

В данный момент Трамп получает 168 голосов коллегии выборщиков, кандидат от демократов Хиллари Клинтон - 109 голосов.

Отметим, что для победы кандидат должен набрать 270 голосов коллегии выборщиков.

В целом, пока за Трампа проголосовали 49 процентов избирателей, за Хиллари Клинтон- 47 процентов.

По предварительным данным, миллиардер лидирует в таких ключевых штатах Как Флорида и Огайо.