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    Избран новый президент США - ОБНОВЛЕНО

    На данный момент Клинтон набрала 197 голосов коллегии выборщиков, Дональд Трамп – 187

    Аризона. 9 ноября. REPORT.AZ/ Кандидат от Республиканской партии миллиардер Дональд Трамп победил на президентских выборах в США.

    Как сообщает корреспондент Report, Трамп получил 276 голосов Коллегии выборщиков.
    Его основной соперник - кандидат от демократической партии Хиллари Клинтон набрала 218 голосов выборщиков.
    В целом, Трамп набрал 48 процентов голосов избирателей, Клинтон- 47 процентов.

    На данный момент подсчитано 87 процентов голосов избирателей. 

    ***09:04

    Аризона. 9 ноября. REPORT.AZ/ Дональд Трамп вернул лидерство в гонке за пост президента США.

    Как сообщает корреспондент Report, на данный момент Д. Трамп набрал 232 голоса коллегии выборщиков, Хиллари Клинтон - 209.

    Для победы кандидату необходимо набрать как минимум 270 голосов.

    Пока подсчитано порядка 70 процентов голосов избирателей.

    ***08:20

    Аризона. 9 ноября. REPORT.AZ/ Кандидат от демократической партии Хиллари Клинтон на данный момент вырывается вперед в гонке за пост президента США, победив в голосовании в Калифорнии и Гавайи.

    Как сообщает Report со ссылкой на CNN, на данный момент Клинтон набрала 197 голосов коллегии выборщиков, Дональд Трамп – 187.

    ***07:41

    Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп на данный момент лидирует в гонке за пост президента США.

    Как сообщает Report, на данный момент подсчитано порядка 47 процентов голосов.

    В данный момент Трамп получает 168 голосов коллегии выборщиков, кандидат от демократов Хиллари Клинтон - 109 голосов.

    Отметим, что для победы кандидат должен набрать 270 голосов коллегии выборщиков.

    В целом, пока за Трампа проголосовали 49 процентов избирателей, за Хиллари Клинтон- 47 процентов.

    По предварительным данным, миллиардер лидирует в таких ключевых штатах Как Флорида и Огайо.

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