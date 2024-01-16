Трамп лидирует на первичных выборах в Айове

Бывший президент США Дональд Трамп лидирует среди претендентов в кандидаты на пост президента от Республиканской партии на первичных выборах в штате Айова.

Бывший президент США Дональд Трамп лидирует среди претендентов в кандидаты на пост президента от Республиканской партии на первичных выборах в штате Айова.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют предварительные результаты голосования, которые опубликованы на сайте Республиканской партии в Айове.

За Трампа проголосовали более 70% избирателей. Второе место пока занимает губернатор Флориды Рон Десантис, его поддержали более 15% республиканцев. За экс-постпреда при ООН Никки Хейли отдали голоса 5,3% избирателей, за бизнесмена Вивека Рамасвами - 4,1%.

Первые кокусы республиканцев, которые дадут формальный старт процессу определения кандидата в президенты США от этой партии, проходят в понедельник в штате Айова.

Кокусы - собрания партийных активистов, на которых каждая партия выбирает своего кандидата. Их деятельность в Айове покажет, смогут ли Хейли, Десантис и Рамасвами составить серьезную конкуренцию Трампу.