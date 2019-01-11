Трамп: Квалифицированные иностранцы смогут получать гражданство США

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Пребывание высококвалифицированных специалистов в США в скором времени будет упрощено, это также предоставит им в будущем возможность получать американское гражданство.

Как сообщает Report, об этом президент США Дональд Трамп написал на своей странице странице в Twitter.

"Держатели визы H1-B (визы высококвалифицированного специалиста) могут быть уверены, что предстоящие изменения упростят и обеспечат ваше пребывание, в том числе возможное получение гражданства. США намерены привлечь для работы в США талантливых и хорошо подготовленных людей", - написал Трамп.

Ранее Д.Трамп намеревался отменить визовую лотерею "грин-карт".