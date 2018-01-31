Трамп: коалиции удалось отбить у ИГ почти все территории в Сирии

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Международной коалиции по борьбе с террористической группировкой ИГ удалось отбить у боевиков почти все территории в Сирии, но еще предстоит много работы, говорится в речи президента США Дональда Трампа.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, фрагменты которой во вторник распространил Белый дом.

Трамп выступит со своим первым обращением к конгрессу "О положении страны".

"В прошлом году я обещал, что мы будем работать с нашими союзниками, чтобы стереть ИГ с лица земли. Сейчас, через год, я горжусь тем, что могу сообщить, что коалиция освободила почти 100% территории, когда-либо находившейся под контролем ИГ. Но гораздо больше работы еще предстоит проделать", - говорится в речи президента.

Там отмечается, что США "продолжат бороться до полного поражения ИГ".