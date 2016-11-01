Трамп: Клинтон стремится развязать третью мировую войну

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон стремится к тому, чтобы втянуть Вашингтон в военный конфликт с Москвой в Сирии, что может привести к началу третьей мировой войны.

Как передает Report, об этом заявил в понедельник на встрече с избирателями в штате Мичиган Дональд Трамп.

"Хиллари и ее потерпевший крах вашингтонский истеблишмент потратил $6 трлн на войны на Ближнем Востоке, и теперь там еще худшая ситуация, чем когда-либо раньше", - констатировал политик, претендующий на высший государственный пост в США от Республиканской партии.

"Теперь Хиллари, застрявшая в вашингтонском пузыре, где не помнят уроков прошлого, хочет начать в Сирии настоящую войну, вступив в конфликт с обладающей ядерным оружием Россией, что может втянуть нас в третью мировую войну", - подчеркнул миллиардер.

"Надменные представители политических кругов никогда ничему не учатся, - добавил он. - Они повторяют те же ошибки, они повторяют те же лживые слова, они в результате терпят крах".

"Как может Хиллари управлять страной, если она даже не может справиться со своим почтовым ящиком? Одна катастрофа следует за другой, один скандал за другим, одно предательство за другим", - добавил Трамп.