​Трамп: Китай выразил готовность к переговорам

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай прошлой ночью связывался с американскими торговыми представителями и выразил желание вернуться за стол переговоров, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

По информации Reuters, Трамп поприветствовал готовность Китая к переговорам и назвал это положительным развитием для всего мира. Он отметил, что представители Китая связывались с США два раза и заявили, что хотят заключить соглашение по торговле.

Трамп заявил, что переговоры по данному вопросу начнутся в ближайшее время.