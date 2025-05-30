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Трамп: Китай нарушил соглашение с США о снижении взаимных пошлин

Трамп: Китай нарушил соглашение с США о снижении взаимных пошлин Китай нарушил торговое соглашение c США, которое было заключено для спасения китайской экономики от краха после введения высоких американских пошлин.
Другие страны
30 мая 2025 г. 17:02
Трамп: Китай нарушил соглашение с США о снижении взаимных пошлин

Китай нарушил торговое соглашение c США, которое было заключено для спасения китайской экономики от краха после введения высоких американских пошлин.

Как передает Report, об этом президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social.

"Китай находился в тяжелом экономическом положении. Пошлины, которые я ввел, фактически лишили его возможности вести торговлю с США - крупнейшим рынком в мире", - отметил он.

По его словам, ограничения привели к массовому закрытию фабрик и "гражданским беспорядкам" в КНР. Трамп утверждает, что заключил срочную сделку с Пекином, чтобы избежать усугубления этого кризиса.

"Благодаря этой сделке все быстро стабилизировалось, и Китай вернулся к обычной жизни. Все были счастливы! Это хорошая новость!!! Плохая новость заключается в том, что Китай, что, возможно, не удивительно для некоторых, Но теперь Китай полностью нарушил соглашение", - написал он, отметив, что таков результат, когда "пытаешься быть хорошим парнем".

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Версия на азербайджанском языке Tramp: Çin ABŞ ilə qarşılıqlı rüsumların azaldılması haqqında sazişi tamamilə pozub

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