Трамп: Китай не может предложить США приемлемое соглашение

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай не смог предложить выгодные для Америки условия для заключения торговой сделки.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Он просто не может предложить нам соглашение, которое было бы приемлемым, поэтому мы не собираемся заключать какую-либо сделку", — сказал Трамп.

По мнению американского лидера, Пекин пока ещё не готов сделать выгодное для Соединённых Штатов предложение.