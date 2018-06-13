Трамп: Ким Чен Ын дал понять, что ядерное разоружение КНДР начнется почти немедленно

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Лидер КНДР Ким Чен Ын дал понять, что процесс ядерного разоружения страны начнется практически немедленно.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью американскому телеканалу Fox News, фрагмент которого был показан во вторник.

"Я считаю, что мы начнем процесс денуклеаризации Северной Кореи сейчас. Я верю в то, что он [Ким Чен Ын] вернется [в КНДР] и приступит к этому практически немедленно. Он уже дал это понять", - заметил Трамп.

"Мы получили назад [американских] заложников, они [северокорейцы] подорвали один из своих полигонов, на самом деле свой главный испытательный полигон. Некоторые люди считают его единственным полигоном для испытаний [Пхеньяна]. Они также избавляются от своих ракет, что отражено в документе, составленном впоследствии", - продолжал Трамп, уточнив, что имеет в виду демонтаж полигонов, предназначенных для испытаний ракет, и многое другое.

"В общем, это процесс, который идет стремительно", - резюмировал президент США.