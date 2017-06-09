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    Трамп: Катар "исторически был спонсором терроризма", пора это остановить

    Мы должны прекратить финансирование терроризма© RİA Novosti

    Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп в пятницу обвинил Катар в финансировании терроризма и заявил, что пора положить конец этому.

    Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Румынии Клаусом Вернером Йоханнисом.

    "Катар, к сожалению, исторически был спонсором терроризма на очень высоком уровне", — заявил он.

    "Мы должны прекратить финансирование терроризма. Я решил вместе с госсекретарем Рексом Тиллерсоном, нашими выдающимися генералами, что пришло время призвать Катар остановить финансирование, они должны остановить это финансирование экстремистской идеологии", — добавил президент США.

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