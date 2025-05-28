Трамп: Канаде не придется платить за "Золотой купол", если она станет частью США

Канада будет освобождена от платы за использование системы противоракетной обороны "Золотой купол" (Golden Dome), если решится войти в состав США.

Канада будет освобождена от платы за использование системы противоракетной обороны "Золотой купол" (Golden Dome), если решится войти в состав США.

Как передает Report, об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

"Я сказал Канаде, которая очень хочет стать частью нашей чудесной системы "Золотой купол", что это обойдется ей в $61 млрд, если они останутся отдельной, но неравной нацией. Однако стоимость составит ноль долларов, если они станут заветным 51-м штатом", - написал хозяин Белого дома на своей странице в социальной сети Truth Social. По его словам, в Канаде "рассматривают это предложение".

20 мая Трамп сообщил, что США приняли решение относительно архитектуры своей системы ПРО "Золотой купол". Он отметил, что на создание системы потребуется чуть менее трех лет. Вашингтонская администрация предлагает выделить на нее порядка $175 млрд.