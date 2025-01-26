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Трамп: Канада полностью зависит от США и не может быть суверенным государством

Трамп: Канада полностью зависит от США и не может быть суверенным государством Канада полностью зависима от Соединенных Штатов и поэтому не может быть суверенным государством.
Другие страны
26 января 2025 г. 08:57
Трамп: Канада полностью зависит от США и не может быть суверенным государством

Канада полностью зависима от Соединенных Штатов и поэтому не может быть суверенным государством.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в беседе с журналистами своего пресс-пула.

По его словам, США ежегодно теряют в Канаде $250 млрд.

"Я бы мог это остановить за один день, и Канады не существовало бы <...> как [независимой] страны", - сказал Трамп.

Американский лидер утверждал, что Канада "годами использовала [США] для своей выгоды". "Мы не позволим такому происходить. Без наших субсидий Канада в действительности не существует", - считает президент Соединенных Штатов.

Трамп ранее неоднократно высказывался за то, чтобы Канада вступила в состав США в качестве 51-го штата, обещая ей в таком случае военные и иные преимущества. Власти Канады, в том числе уходящий премьер-министр Джастин Трюдо, заверяли, что этого никогда не произойдет.

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