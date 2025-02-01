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Трамп: Канада, КНР и Мексика не смогут избежать введения пошлин 1 февраля

Трамп: Канада, КНР и Мексика не смогут избежать введения пошлин 1 февраля Власти Канады, Китая и Мексики никак не смогут избежать наложения Вашингтоном в ближайшие сутки пошлин на продукцию из этих стран.
Другие страны
1 февраля 2025 г. 03:52
Трамп: Канада, КНР и Мексика не смогут избежать введения пошлин 1 февраля

Власти Канады, Китая и Мексики никак не смогут избежать наложения Вашингтоном в ближайшие сутки пошлин на продукцию из этих стран.

Как передает Report, с таким заявлением выступил американский лидер Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

"Нет. Ничего. Не прямо сейчас", - отметил он, говоря о том, могут ли сделать что-либо упомянутые три государства для предотвращения такого развития событий. "Нет. Это чистая экономика. У нас большой торговый дефицит со всеми тремя", - подчеркнул он.

"И в одном случае они направляют огромные объемы фентанила (синтетический опиоид - ред.), убивая им сотни тысяч людей в год. А в других двух случаях они делают возможным ввоз этого яда", - добавил американский лидер. Он заверил, что США путем введения пошлин "не добиваются никаких уступок".

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Версия на азербайджанском языке Tramp: Kanada, Çin və Meksika 1 fevral tariflərindən yayına bilməyəcək

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