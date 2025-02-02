Трамп: Канада должна стать 51-м штатом США для снижения налогов

Канада должна войти в состав США в качестве 51-го штата, чтобы снизить налоги и не платить таможенные пошлины.

Канада должна войти в состав США в качестве 51-го штата, чтобы снизить налоги и не платить таможенные пошлины.

Как передает Report , об этом президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social.

"Мы платим сотни миллиардов долларов за субсидирование Канады. Зачем? Нет никакой причины. Нам не нужно ничего из того, что есть у них. У нас неограниченное количество энергии, мы должны сами делать автомобили, у нас больше древесины, чем мы когда-либо сможем использовать", - написал он.

По словам Трампа, без этих огромных субсидий Канада перестанет существовать как жизнеспособная страна: "Жестко, но это факт! Поэтому Канада должна стать нашим заветным 51-м штатом. Это означает для народа Канады значительно меньшие налоги и гораздо лучшую военную защиту - и никаких таможенных пошлин".

Отметим, что в субботу Трамп подписал указ о введении пошлин на энергоресурсы из Канады в размере 10%, на другие товары - 25%. Данные меры вступят в силу 4 февраля. В ответ власти Канады ввели ответные пошлины в 25% на американские товары на общую сумму 155 млрд канадских долларов ($106,5 млрд). Как отметил премьер-министр страны Джастин Трюдо, Оттава также рассматривает возможность введения нетарифных ответных мер в адрес США в сфере критических минералов и энергетики.