Трамп: Израиль согласен на прекращение огня в Газе

Израиль согласился на необходимые условия для завершения 60-дневного прекращения огня в секторе Газа.

Израиль согласился на условия 60-дневного прекращения огня в секторе Газа.

Как передает Report , об этом президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social.

Он отметил, что представители Белого дома провели "долгую и продуктивную встречу" с израильтянами по Газе.

"Израиль согласился на условия по 60-дневному прекращению огня, в течение которого мы будем работать со всеми сторонами, чтобы положить конец войне. Катарцы и египтяне, которые приложили много усилий, чтобы достичь мира, представят [ХАМАС] это окончательное предложение. Я надеюсь, ради блага Ближнего Востока, что ХАМАС примет это соглашение", - подчеркнул Трамп.

Он добавил, что противном случае "лучше не станет — будет только хуже".