Трамп заявил, что ему придется успокоить Израиль

Президент США Дональд Трамп призвал Израиль не наносить удары по территории Ирана.

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство действиями Израиля после объявления перемирия с Ираном и признал, что ему придется "успокоить" Тель-Авив.

Как передает Report, об этом сообщили зарубежные СМИ.

"Нам нужно, чтобы Израиль успокоился, потому что они вышли на миссию сегодня утром. Мне придется сейчас заняться тем, чтобы Израиль успокоился. Вы не начинаете в первый же час выбрасывать на них все, что у вас есть. Мне это не нравится... Но особенно я недоволен тем, что Израиль снова вышел на удары утром - из-за одной ракеты, которая даже не долетела, возможно, была выпущена по ошибке", - подчеркнул Трамп.

15.04

Президент США Дональд Трамп призвал Израиль не наносить удары по территории Ирана.

Как передает Report, об этом он написал в соцсети Truth Social.

"Израиль. Не сбрасывайте бомбы. Если вы это сделаете, это будет серьезным нарушением. Немедленно верните своих пилотов домой!", - отметил Трамп.