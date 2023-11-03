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Трамп: Из-за политики Байдена США теперь изолированы

Трамп: Из-за политики Байдена США теперь изолированы "Соединенные Штаты потеряли союзников и остались "одни на целом острове".
Другие страны
3 ноября 2023 г. 06:03
Трамп: Из-за политики Байдена США теперь изолированы
Дональд Трамп

"Соединенные Штаты потеряли союзников и остались "одни на целом острове".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп.

"Они [союзники] все связаны с Китаем, Россией. Мы потеряли все. Потеряли всех, мы точно одни на целом острове. Но не волнуйтесь, я верну их всех", - сказал он, выступая перед сторонниками в штате Техас.

Экс-президент также отметил, что нынешний лидер Джо Байден хочет превратить США "в обедневшую страну третьего мира, где постоянно отключается электроэнергия". "Люди [американцы] буквально будут умолять наших врагов о пощаде", - заключил Трамп, комментируя энергетическую политику администрации Байдена.

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Версия на азербайджанском языке Tramp: “ABŞ müttəfiqlərini itirib və bütöv bir adada tək qalıb”

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