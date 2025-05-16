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Трамп: Итогом турне по Ближнему Востоку стала договоренность об инвестициях в $12-13 трлн

Трамп: Итогом турне по Ближнему Востоку стала договоренность об инвестициях в $12-13 трлн Президент США Дональд Трамп заявил, что результатом его визитов в Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) стали договоренности об инвестициях в размере $12-13 трлн в американскую экономику.
Другие страны
16 мая 2025 г. 13:22
Трамп: Итогом турне по Ближнему Востоку стала договоренность об инвестициях в $12-13 трлн

Президент США Дональд Трамп заявил, что результатом его визитов в Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) стали договоренности об инвестициях в размере $12-13 трлн в американскую экономику.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он сказал на встрече представителей деловых кругов США и ОАЭ в Абу-Даби, в которой также принял участие наследный принц эмирата Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед Аль Нахайян.

"С США никогда не происходило ничего подобного. Триллионы инвестиций. Мы договорились примерно о $12-13 трлн. Мы достигли уровня в $12-13 трлн благодаря проектам, о которых уже известно, а о некоторых мы сообщим в самое ближайшее время", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Tramp: Yaxın Şərq turnesi 12-13 trilyon dollarlıq investisiya razılaşması ilə nəticələnib

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