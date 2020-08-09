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Трамп испугался неудобного вопроса и покинул трибуну

Трамп испугался неудобного вопроса и покинул трибуну Президент Дональд Трамп покинул пресс-конференцию после неудобного вопроса от журналистки CBS News.
Другие страны
9 августа 2020 г. 21:22
Трамп испугался неудобного вопроса и покинул трибуну

Президент Дональд Трамп покинул пресс-конференцию после неудобного вопроса от журналистки CBS News.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства выступал в штате Нью-Джерси. Корреспондент Паула Рид попыталась уличить президента во лжи после слов о том, что проект "Выбор ветеранов" является заслугой его администрации.

"Почему вы повторяете, что именно вы запустили "Выбор ветеранов"? Он был принят в 2014 году, это ложное заявление, сэр", — сказала она, указав на то, что Трамп занял пост главы государства в 2016 году.

Президент попытался передать слово другому журналисту, однако Рид повторила вопрос, перебив его.

В итоге Трамп прервал пресс-конференцию, поблагодарил присутствующих за внимание и покинул трибуну.

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