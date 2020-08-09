Трамп испугался неудобного вопроса и покинул трибуну

Президент Дональд Трамп покинул пресс-конференцию после неудобного вопроса от журналистки CBS News.
Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.
Глава государства выступал в штате Нью-Джерси. Корреспондент Паула Рид попыталась уличить президента во лжи после слов о том, что проект "Выбор ветеранов" является заслугой его администрации.
"Почему вы повторяете, что именно вы запустили "Выбор ветеранов"? Он был принят в 2014 году, это ложное заявление, сэр", — сказала она, указав на то, что Трамп занял пост главы государства в 2016 году.
Президент попытался передать слово другому журналисту, однако Рид повторила вопрос, перебив его.
В итоге Трамп прервал пресс-конференцию, поблагодарил присутствующих за внимание и покинул трибуну.