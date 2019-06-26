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Трамп исключил возможность проведения сухопутной операции против Ирана

​Трамп исключил возможность проведения наземной операции против Ирана
Президент США Дональд Трамп не рассматривает возможность проведения американской наземной операции против Ирана
© РБК

Президент США Дональд Трамп не рассматривает возможность проведения американской наземной операции против Ирана, однако уверен, что Вашингтон обладает превосходящими силами.

Как передает Report, об этом глава Штатов заявил в эфире телеканала Fox Business.

На вопрос о том, будет ли война между США и Ираном, Д.Трамп ответил: "Надеюсь, что нет. Но если что-то произойдет, мы в очень выигрышном положении".

"Я не говорю о наземной операции, я не говорю, что мы отправим миллион солдат. Я просто говорю, если что-то произойдет, это не займет много времени", - подчеркнул американский президент

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