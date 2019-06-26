Трамп исключил возможность проведения сухопутной операции против Ирана

Президент США Дональд Трамп не рассматривает возможность проведения американской наземной операции против Ирана, однако уверен, что Вашингтон обладает превосходящими силами.
Как передает Report, об этом глава Штатов заявил в эфире телеканала Fox Business.
На вопрос о том, будет ли война между США и Ираном, Д.Трамп ответил: "Надеюсь, что нет. Но если что-то произойдет, мы в очень выигрышном положении".
"Я не говорю о наземной операции, я не говорю, что мы отправим миллион солдат. Я просто говорю, если что-то произойдет, это не займет много времени", - подчеркнул американский президент
Cəfər AğadadaşovАвтор новости