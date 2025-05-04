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Трамп исключил возможность присоединения Канады к США силой

Трамп исключил возможность присоединения Канады к США силой Президент США Дональд Трамп не верит в то, что Вашингтон когда-либо задействует военную силу для присоединения Канады к Соединенным Штатам.
Другие страны
4 мая 2025 г. 20:11
Трамп исключил возможность присоединения Канады к США силой

Президент США Дональд Трамп не верит в то, что Вашингтон когда-либо задействует военную силу для присоединения Канады к Соединенным Штатам.

Как передает Report, об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу NBC News

"Думаю, что мы никогда не дойдем до этой точки, - ответил он на вопрос о возможности присоединения Канады к США силой. - Что-то может произойти с Гренландией, буду честен, она нам нужна как для национальной, так и для международной безопасности, вместе с тем я думаю, что это силовое решение вопроса с Гренландией крайне маловероятно. С Канадой я совершенно этого не вижу".

Вместе с тем Трамп заявил, что если бы Канада вошла в состав США, то стала бы "ценным штатом".

"Когда я смотрю на карту без этой искусственной линии (границы Канады и США - ред.), которая была нанесена по линейке много лет назад <...> Даже не представляете, что за прекрасная страна могла бы быть", - добавил он.

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