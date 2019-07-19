​Трамп: Иран заплатит, если решится на военные авантюры

Иран заплатит чрезвычайно высокую цену, если решится на военные авантюры, нацеленные против США.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, с таким предупреждением выступил в пятницу президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

«Мы ради них же самих надеемся, что они не сделают ничего глупого. Если же они это сделают, то заплатят такую цену, которую никто никогда не платил", - заявил президент США, комментируя нынешнюю напряженность в отношениях Вашингтона и Тегерана.

Как заявил Трамп, у вооруженных сил США нет никаких сомнений в том, что они уничтожили в четверг иранский беспилотный летательный аппарат. Тегеран со своей стороны отрицает, что какой-либо из иранских беспилотников был уничтожен американцами.

"Нет, сомнения в этом нет. Мы его сбили", - сказал в свою очередь руководитель вашингтонской администрации.