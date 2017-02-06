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    Трамп: Иран является террористическим государством номер один

    Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News

    Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран «абсолютно не уважает» США и является «террористическим государством номер один».

    Как передает Report, об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

    «Иран абсолютно не уважает нашу страну. Он является террористическим государством номер один. Он направляет средства на вооружения», — сказал он.

    Трамп пообещал действовать в отношении Ирана с позиции санкций и добавил, что США «уже начали это делать».

    Он отметил, что не будет заранее предупреждать о своих действиях. По словам Трампа, он всегда критиковал своего предшественника Барака Обаму за то, что тот заранее предупреждали о переброске войск «в Мосул или в другие места».

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