Трамп: Иран является террористическим государством номер один

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран «абсолютно не уважает» США и является «террористическим государством номер один».

Как передает Report, об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Иран абсолютно не уважает нашу страну. Он является террористическим государством номер один. Он направляет средства на вооружения», — сказал он.

Трамп пообещал действовать в отношении Ирана с позиции санкций и добавил, что США «уже начали это делать».

Он отметил, что не будет заранее предупреждать о своих действиях. По словам Трампа, он всегда критиковал своего предшественника Барака Обаму за то, что тот заранее предупреждали о переброске войск «в Мосул или в другие места».