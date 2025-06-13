Трамп: Иран не воспользовался шансом на ядерную сделку

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана был шанс на ядерную сделку, которой он не воспользовался.

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана был шанс на ядерную сделку, которым Тегеран не воспользовался.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

Он подчеркнул, что сторонники жесткой внешнеполитической линии Ирана были недальновидными в этом вопросе. Последствия отказа от сделки для Ирана будут гораздо хуже любых его ожиданий.

"Соединенные Штаты производят самую лучшую и смертоносную военную технику в мире. Израиль уже располагает большими объемами вооружений США и получит еще больше", - отметил Трамп.

Президент США подчеркнул, что Иран должен заключить сделку, пока конфликт не перешел на новую стадию.

"Больше никаких смертей и разрушений, просто сделайте это, пока не стало слишком поздно", - подытожил он.