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Трамп: Иран до последнего момента не был в курсе ударов США по ядерным объектам

Трамп: Иран до последнего момента не был в курсе ударов США по ядерным объектам Иранские власти вплоть до последнего момента не были осведомлены о том, что американские войска собираются нанести удары по ядерным объектам Тегерана.
Другие страны
28 июня 2025 г. 19:21
Трамп: Иран до последнего момента не был в курсе ударов США по ядерным объектам

Иранские власти вплоть до последнего момента не были осведомлены о том, что американские войска собираются нанести удары по ядерным объектам Тегерана.

Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

"Мы их особо не предупреждали, они до последнего момента не знали, что мы идем", - сказал он.

Американский лидер также вновь выразил уверенность в том, что Тегеран не мог заранее вывезти запасы урана со своих ядерных объектов. Помимо этого, заявил Трамп, никто не мог представить, что США будут атаковать ядерный объект в Фордо, так как "все говорили, что он непробиваемый".

Напомним, что Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации: в ночь на 22 июня американские ВС атаковали три ядерных объекта Ирана. Вечером 23 июня Тегеран нанес ракетный удар по крупнейшей на Ближнем Востоке американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Позже Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились установить режим прекращения огня, который начал начало действовать 24 июня.

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