Трамп интересовался, связано ли поведение Маска с употреблением наркотиков

Президент США Дональд Трамп спросил своих помощников, считают ли они, что поведение предпринимателя Илона Маска за последние 48 часов может быть связано с употреблением наркотиков.

Президент США Дональд Трамп спросил своих помощников, считают ли они, что поведение предпринимателя Илона Маска за последние 48 часов может быть связано с употреблением наркотиков.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщают зарубежные СМИ.

Источник телеканала CNN информирует, что Трамп в частном порядке интересовался предполагаемым употреблением Маском наркотиков, однако отказался обсуждать этот вопрос публично.

"Я не хочу комментировать вопрос об употреблении наркотиков. Я не знаю, каков его статус", - сказал он на борту президентского самолета, добавив, что сообщение The New York Times по поводу этого "прозвучало очень несправедливо".

Следует отметить, что в последнее время между президентом США и Маском идет перепалка с совместными обвинениями.